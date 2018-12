Maandelijkse zitdag in dienstencentrum rond waardig levenseinde Sam Vanacker

04 december 2018

16u09 0 Tielt Vanaf januari kunnen mensen die met vragen zitten rond euthanasie en alles wat daar bij komt kijken elke derde dinsdag van de maand terecht in dienstencentrum ‘t Vijverhof. Het OCMW van Tielt slaat daarvoor de handen in elkaar met provinciaal informatiecentrum LEIF.

Sinds de oprichting in 2013 probeert LEIF (Levenseinde informatieforum) zoveel mogelijk mensen correct en open te informeren rond een waardig levenseinde. De organisatie breidt stelselmatig de dienstverlening uit en heeft al ankerpunten in Brugge, Roeselare, Oostende en Kortrijk. De Roeselaarse afdeling krijgt nu een satelliet in Tielt via een maandelijkse zitdag.

“We willen iedereen doen nadenken en plannen maken rond een waardig levenseinde, ongeacht leeftijd of medische toestand. Correct geïnformeerd zijn is een absolute voorwaarde voor zelfbeschikking”, zegt LEIF-voorzitter André Van Nieuwkerke. “Een op de twee mensen komen later in palliatieve zorg terecht. Het is beter om daar nu al op voorbereid te zijn.”

Volgens OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt) leeft de vraag naar informatie wel degelijk. “Tijdens infosessies over zorgplanning of zelfs tijdens lezingen over erfrecht komen er veel vragen naar voor. Met deze samenwerking bieden we daar een antwoord op. Al te vaak horen we nog misvattingen over het wettelijk kader. Er bestaat in het debat rond levenseinde weliswaar geen pasklaar antwoord. Het gaat erom mensen correct en tijdig te informeren zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen maken, met kennis van zaken.”

De zitdag van LEIF vindt elke derde dinsdag van de maand plaats in Dienstencentrum ‘t Vijverhof tussen 9 en 12 uur. Een afspraak maken kan via 051 40 26 46. Ter plaats zorgt een medewerker van LEIF in voor de permanentie. De eerste zitdag is op dinsdag 15 januari.