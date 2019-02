Maand na heropening nog geen verwarming in Gildhof, ook inkomhal wordt straks gerenoveerd Sam Vanacker

15 februari 2019

13u47 1 Tielt Een maand na de heropening heeft de schouwburgzaal van het Gildhof nog geen werkende verwarmingsinstallatie, al zal daar volgens cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) snel verandering in komen. Beter nieuws is dat de inkomhal van de schouwburg nu toch gerenoveerd zal worden.

Opmerkelijk genoeg wordt de gerenoveerde, moderne en energiezuinige schouwburgzaal van het Tieltse cultuurcentrum nu al een maand elk weekend verwarmd met grote elektrische branders. Even zag het er naar uit dat dit nog tot Pasen zou duren, maar volgens schepen Goossens klopt dat niet. “De afwerking van de verwarmingsinstallatie heeft inderdaad wat vertraging opgelopen. De ventilatiekanalen liggen er, maar de levering van de elementen die er warme of koude lucht moeten door blazen heeft langer op zich laten wachten. Normaal worden ze in de komende twee weken geïnstalleerd. Nog ruim voor Pasen dus.”

Toch renovatie inkomhal

Goossens heeft nog ander nieuws over de verdere afwerking van het Gildhof in petto. “We hebben besloten dat we ook de inkomhal gaan renoveren. Dat stond eerst niet meer op de planning, maar het is spijtig dat bezoekers nu nog niets van de renovatiewerken kunnen zien als ze binnen stappen in het Gildhof. Het contrast van de oude inkomhal met de moderne zaal is te groot en daar gaan we verandering in brengen. Ook de inkomhal zal tegen de officiële heropening in september gerenoveerd zijn, net als de Desseynzaal en het Vossenhol.”

Pittig detail is dat het hele asbestverhaal van het Gildhof eigenlijk gestart is bij de plannen voor de renovatie van de inkomhal. Toen die werken gepland werden in de vorige legislatuur, werd het schadelijke asbest ontdekt, met alle gevolgen van dien. In plaats van de inkomhal moest toen plots het hele gebouw aangepakt worden.