Luttele uren voor 20.000 kuikens arriveren: stro vat vuur in kippenstal VHS

25 februari 2019

De brandweer moest zich maandagvoormiddag naar een kippenkwekerij in de Ondankstraat in Tielt reppen. Daar was brand gemeld in een stal. “Vanavond (maandag, nvdr) worden twintigduizend kuikens geleverd die we gaan opkweken”, zegt een medewerker van het bedrijf Emona. “Die beestjes hebben warmte nodig en daarom waren we de stal aan het voorverwarmen. Stro en zaagsel op de grond hebben vuur gevat. Gelukkig waren we in de buurt. We legden onmiddellijk de verwarmingstoestellen af en konden het vuur blussen. De brandweer kwam de rest doen.” De schade in de stal is beperkt.