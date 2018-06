Luna (22) zoekt haar opa in Kenia MAN LIET GEZIN ACHTER IN 1982 EN TROK NAAR AFRIKA SAM VANACKER

12 juni 2018

02u30 0 Tielt Op 15 augustus vertrekt de 22-jarige Luna Deschacht moederziel alleen naar de hoofdstad van Kenia. Ze wil weten wat er van haar opa is geworden die 36 jaar geleden in Nairobi ging wonen.

Aan zin voor avontuur heeft de Tieltse in elk geval geen gebrek. "Veel mensen verklaren me gek, maar ik wil en zal te weten komen wat er gebeurd is. De kans bestaat dat mijn zoektocht eindigt bij een graf in Nairobi. Maar het kan ook dat hij er een nieuw gezin gesticht heeft en er nu nog altijd van zijn oude dag geniet. Al moet ik toegeven dat mijn fantasie soms wat op hol slaat. Uren heb ik aan de computer gezeten op zoek naar sporen van zijn leven."





Verenigde Naties

De reden waarom de Westrozebeekse garagist Maurits Deschacht in 1982 zijn vrouw en kinderen achterliet en naar Afrika trok is niet duidelijk. "Mijn familie heeft gevraagd om er niet over te praten met mijn oma. Het zou te pijnlijk zijn. Ik weet dat het een vechtscheiding was, want grootvader had ook tickets voor zijn twee kinderen gekocht. Oma ontdekte dat en verscheurde ze, waardoor Maurits alleen vertrok naar Kenia. In de tien jaar die daarop volgden schreef hij brieven naar zijn kinderen. Zo ben ik te weten gekomen dat mijn opa een garage runde in Nairobi. In de brieven is een gelukkige man aan het woord die steeds bezorgd is om de gezondheid van zijn kinderen. Op een bepaald moment vertelt hij dat hij samen is met een zekere Alexandra Kabugua. Van haar heb ik een overlijdensbericht teruggevonden uit 2013, maar van opa's naam is geen spoor. Het enige dat ik weet is dat die Alexandra nog bij de Verenigde Naties heeft gewerkt. Dat wordt mijn eerste halte in Nairobi."





"Wat me drijft? Ik weet nog goed wanneer mijn vader het me voor het eerst vertelde. Ik was zestien en had mijn vader nog nooit zien huilen. Zelf heb ik de laatste maanden ook een moeilijke periode achter de rug. Ja, ik ben bang omdat Kenia niet de beste reputatie heeft op vlak van veiligheid, maar de hoop is groter dan de angst. Noem het gerust een nieuw doel in mijn leven, maar ik zie het als mijn taak om het verhaal af te maken. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn vader. Toen ik hem vertelde dat ik een vliegtuigticket naar Kenia geboekt had, bleef het héél stil aan de andere kant van de lijn." Naast de persoonlijke zoektocht besliste Luna om zich meteen ook in te zetten voor de minderbedeelden in Kenia en geld in te zamelen door zelfgebakken pannenkoeken te verkopen bij vrienden, collega's, familie en buurtbewoners. "De teller staat nu op een een kleine 800 pannenkoeken", glundert ze. "Vorige vrijdag heb ik 18 uur aan een stuk in de keuken gestaan. Het liefst zou ik minimaal 2.000 euro aan een lokaal goed doel kunnen schenken. Dat zijn omgerekend 4.000 pannenkoeken. Nog 3.200 te gaan dus."





Een pakje van 10 pannenkoeken kost 5 euro en kan besteld worden via een sms'je naar 0479/93.15.48 met vermelding van naam en adres. Luna zorgt voor levering aan huis.