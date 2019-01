Luc Vannieuwenhuyze: "Vergeet sociale media, ik praat liever echt met mensen" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Sam Vanacker

08 januari 2019

08u23 6 Tielt Ondanks zes jaar oppositie kreeg Luc Vannieuwenhuyze (60) op 14 oktober 4.033 stemmen achter zijn naam. Een absoluut record. Half december legde de leerkracht wiskunde voor de tweede keer in zijn carrière de eed af als burgemeester. De nuchtere Vannieuwenhuyze belooft stabiliteit voor de stad. "Met een persoonlijke aanpak", zegt hij.

Vannieuwenhuyze ondervond in 2012 al dat het tij razendsnel kan keren in de politiek. Hij had toen amper een jaar de burgemeesterssjerp overgenomen van Michel Van Daele. CD&V ging ervan uit dat het vlot in de meerderheid zou blijven, maar dat liep anders af. "Dat was inderdaad een onverwachte wending", geeft Vannieuwenhuyze toe. "Maar goed, het verkiezingssysteem is wat het is en we konden niet anders dan ons bij de uitslag neerleggen. De coalitie heeft er toen voor gekozen in te gaan tegen de stem van de kiezer. Maar die weet ondertussen ook dat het tij snel kan keren in de politiek. Kijk naar wat er gebeurd is met Iedereen Tielt. Dat was een volledig nieuw gegeven."

Onder de mensen komen

Partijen die vanuit de oppositie naar de gunst van de kiezer dingen, zijn doorgaans in het nadeel. In die zin is het opmerkelijk dat de populariteit van Vannieuwenhuyze nog toegenomen is de voorbije legislatuur. "Ergens ben je inderdaad iets meer afgesneden van het publieke leven. Als schepen of burgemeester moet je overal bij zijn en kom je uiteraard ook vaker in de media. Maar om onder de mensen te komen, hoef je geen schepenmandaat te hebben. Als politicus is dat 'part of the job'. Ik hou van praten met mensen. Alleen zo kom je te weten wat er leeft. Mensen spreken mensen. Daarom ben ik ook geen grote fan van sociale media."

Sociale media

Vannieuwenhuyze heeft dan ook geen Facebookaccount, geen Twitter, geen Instagram, geen Snapchat, niks. Nota bene het Tieltse Socialemediaburo waarschuwde begin 2018 nog dat politici massaal aanwezig moesten zijn op sociale media wilden ze een kans maken bij de verkiezingen. De online aanwezigheid van Vannieuwenhuyze is echter onbestaande. "Ik heb wel WhatsApp", geeft hij toe. "Alle CD&V-lijsttrekkers uit de provincie zitten in een groepje. Ik geef toe dat het ergens wel handig is, maar zonder sociale media is het me toch ook maar mooi gelukt, niet? Ik heb dan ook mijn bedenkingen bij dat hele nieuwe mediaverhaal. Het hoeft voor mij niet. Het heeft ook geen meerwaarde. Als mensen me nodig hebben, kunnen ze me altijd een mailtje sturen of gewoon eens langs komen. Daarvoor bestaan trouwens ook spreekuren in het stadhuis. Dat de burgemeesters van Brussel of Gent niet zonder sociale media kunnen, tot daar aan toe. Maar Tielt is Gent niet. Hier is alles nog altijd relatief overzichtelijk en kennen de mensen elkaar. Ik praat liever in het echt met mensen. Dat heb ik altijd zo gedaan en dat zou ik ook graag blijven doen. Iedereen zijn eigen stijl."

Nuchterheid

Opvallend tijdens de verkiezingsoverwinning van CD&V was de rust die Vannieuwenhuyze uitstraalde. Sommige collega-burgemeesters in de regio vielen na de uitslag opgelucht in de armen van hun achterban of werden zelfs compleet euforisch. We waren er zelf bij toen Vannieuwenhuyze in ACV-lokaal 't Gildeke aankondigde dat hij weer burgemeester van Tielt zou worden. De man was de kalmte zelve. "Viel dat zo op? Het is de eerste keer dat iemand me daarover aanspreekt... (denkt even na). Misschien dat mijn leeftijd en mijn ervaring er wat mee te maken hebben, maar euforie is niet aan mij besteed. Uiteraard was ik wel trots op mijn resultaat, maar nuchterheid ligt in mijn karakter. Bovendien is er genoeg werk aan de winkel. De Collegesite, de huisvesting van de academies, de herbestemming van de Tiltex-site en de nieuwe brandweerkazerne, om er maar enkele te noemen. Maar ook het beschikbare budget speelt uiteraard een rol. Wat we wanneer gaan realiseren, kan ik nu nog niet zeggen. We zijn met het nieuwe schepencollege nog volop bezig met het uitzetten van de krijtlijnen. Anderzijds gaan we ons ook even moeten inwerken in bepaalde dossiers. We moeten nagaan welke stappen de vorige meerderheid al genomen heeft. Dat is voor ons een onbekende factor."

Stabiliteit

"Samen met de mandatarissen van Iedereen Tielt willen we vooral stabiliteit brengen, iets waar het toch aan ontbrak in de vorige legislatuur. We gaan duidelijk communiceren als één ploeg, er tegelijk ook voor zorgen dat de administratie mee is met ons verhaal en beter overleggen met andere instanties. Dat laatste heeft de vorige meerderheid duidelijk onderschat. Deuren die op een kier staan, gaan vlotter open dan deuren die dicht zijn. Goed voorbereid zijn en altijd vooruit kijken is dus de boodschap. Maar ik ga niet uit het oog verliezen dat het op politiek vlak snel kan keren. Zes jaar is een eeuwigheid in de politiek."