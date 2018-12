Luc Vannieuwenhuyze legt eed af als nieuwe burgemeester Sam Vanacker

07 december 2018

19u25

Luc Vannieuwenhuyze (60) heeft deze namiddag in Brugge de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Tielt. Dat deed hij in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé.

De lijsttrekker van CD&V kreeg op 14 oktober maar liefst 4.033 voorkeurstemmen achter zijn naam, een absoluut record. Ook bij de vorige verkiezingen in 2012, toen hij er al een jaartje als burgemeester had op zitten, zette de wiskundeleerkracht een sterk resultaat neer. Al verzilverde de partij dat resultaat toen niet, want CD&V werd in de vorige legislatuur buitenspel gezet door een coalitie van N-VA, Open Vld, sp.a en groen.

Nu krijgt Vannieuwenhuyze dus opnieuw een kans om zich te bewijzen. Zijn mandaat gaat in op 1 januari.