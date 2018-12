Lokale radio doet ‘Ronde van de burgemeesters’ Sam Vanacker

28 december 2018

12u08 0 Tielt Radio Oost West (voorheen radio Molenland) krijgt in januari en februari elke zondag een burgemeester op de koffie.

“Na de gemeenteraadsverkiezingen leek het ons hoog tijd om kennis te maken met de nieuwe en de herverkozen burgemeesters uit ons zendgebied”, legt medewerker Andries Verlinden uit. “Jo De Groot krijgt in het programma Studio Oost West elke zondag een burgemeester over de vloer. We doen als het ware een Ronde van de burgemeesters.”

Concreet gaat het om negen burgemeesters, van respectievelijk Wielsbeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Dentergem, Wingene, Tielt, Waregem, Meulebeke en Pittem. Ze stellen zichzelf voor en doen hun plannen voor de komende legislatuur uit de doeken.

Studio Oost West elke zondagmorgen te beluisteren tussen 9 en 11 uur via de fm-band op 106.5 (Tielt) en 107.3 (Wielsbeke/Waregem).