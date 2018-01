Locatie nieuw kampeerterrein voor campers onzeker na protest buurt 30 januari 2018

02u26 0

Het stadsbestuur plant de aanleg van een terrein voor campers en heeft daartoe een subsidie gekregen. In eerste instantie werd gedacht aan de parking in de B. Vande Vyverelaan, maar na protest van de buurtbewoners staat die piste nu op de helling. Over een lengte van 40 meter zouden er drie parkeerplaatsen komen voor campers, terwijl er ook toegang tot elektriciteit en water voorzien wordt. Alles samen zou die herinrichting 60.000 euro kosten. Bewoners van de B. Vande Vyverelaan zamelden een zeventigtal handtekeningen in, die ze overhandigden aan schepen van Toerisme Grietje Goossens (Iedereen Tielt), die voet bij stuk leek te willen houden. Maar dat was buiten burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) gerekend. Via sociale media werd het Vredespark genoemd als alternatief, waarop ze reageerde dat die optie geen slecht idee was en onderzocht zou worden. "Als er protest is, dan is het onze taak om te luisteren naar de mensen en oplossingen te zoeken", zegt De Rammelaere nu. De kwestie wordt vandaag besproken op het schepencollege. (SVR)