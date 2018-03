Lions Club schenkt busje aan Mivalti 21 maart 2018

Begeleidingscentrum voor personen met een beperking Mivalti heeft er dankzij het peterschap van de Lions Club Tielt voor de tweede keer op amper zes maanden tijd een nieuw minibusje bij.





Geen dag te vroeg, want van de acht busjes van Mivalti heeft er eentje met 400.000 kilometer vorige week de geest gegeven. Het busje is voorzien van het logo van zowel Mivalti als van de Lions. "We hebben het even uitgerekend", zegt Philippe Dubaere van de Lions Club. "Op tien jaar maakt een busje van Mivalti 4.800 ritten met maar liefst 34.800 personen. Qua zicht in het straatbeeld kan dat tellen, niet?"





(SVR)