Lichten gaan voorlopig niet terug aan 's nachts 03 februari 2018

Oppositiepartij CD&V had op de gemeenteraad van donderdag een voorstel klaar waarmee ze het doven van de openbare verlichting in Tielt 's nachts met onmiddellijke ingang wilden stopzetten, maar dat werd afgekeurd door de meerderheid. CD&V-fractieleider Vincent Byttebier hoopte te kunnen inspelen op de berichten over onenigheid in de meerderheid, maar die vlieger ging niet op. "Zowel in het dossier van de openbare verlichting als wat de locatie van het kampeerautoterrein betreft verschillen de meerderheidspartijen blijkbaar van mening. Dat moet een leuke sfeer zijn op jullie schepencolleges." Nadat schepen Veerle Vervaeke (Open Vld) argumenteerde dat de lichten zomaar terug aansteken 'ondoordacht, onbetaalbaar en onuitvoerbaar' was werd op aangeven van Byttebier een hoofdelijke stemming gehouden. De meerderheid sloot de rangen en stemde tegen. Wel kwamen alle partijen overeen dat er samen met netbeheerder Eandis aan een plan opgesteld zal worden om dimbare en energiezuinige LED-verlichting te installeren en de huidige niet-dimbare verlichtingsarmaturen te vervangen. (SVR)