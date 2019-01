Lichamelijke tol valt bijzonder goed mee bij sneeuwongevallen VHS

23 januari 2019

17u58 0

Er gebeurden in de Tieltse regio wel wat ongevallen als gevolg van het sneeuwgladde wegdek maar vrijwel overal bleef het bij materiële schade. Op de R32 in Ardooie slipte in alle vroegte een auto tegen een vrachtwagen. In Tielt belandde een auto in de gracht, langs de Wingensesteenweg. De bestuurder kon zelf uit het voertuig klauteren. In de Aarselestraat in Aarsele slipte dan weer een auto tegen een geparkeerd voertuig. De schade bleef beperkt.