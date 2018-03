Levende mannequins vervangen paspoppen CHARLOTTE DEGEZELLE

11 maart 2018

Kleren verkopen beter als je ze op echte mensen ziet. Daarom vervingen een twintigtal Tieltse winkeliers gisteren tijdens het event Window Fashion hun paspoppen in de etalage door echte mannequins. Een reeks aantrekkelijke kortingen, een verkeersvrij centrum randanimatie zoals Clown Tobi die de kinderen entertainde en een stralende lentezon er bovenop zorgden ervoor dat de nieuwe collectie als zoete broodjes over de toonbank ging. "We kunnen terugblikken op een heel leuke editie van Window Fashion", vertelt schepen van lokale economie en feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). "De sfeer was super. Dankzij het mooie lenteweer zaten de terrasjes vol en ook in alle winkels was het niet alleen gezellig druk, veel mensen vertrokken ook met een zakje. Als ze in twee winkels inkopen deden, kregen ze van de Stad bovendien een leuke shoppingbag."