Levende etalagepoppen tonen nieuwste modetrends CDR

20 februari 2019

07u34 0

Een 40-tal handelszakenuit het kernwinkelgebied zetten in het weekend van 16 en 17 maart de deuren op voor Window Fashion. Vooral op zondag wordt iedereen verwend met heel wat extra’s. Zo duiken er levende modellen op in de winkeletalages. Zij presenteren de nieuwe voorjaarsmode en de nieuwste zomertrends. “Het geheel wordt aangevuld met animatie”, weet schepen van Lokale Economie en Middenstand Hedwig Verdoodt (CD&V). “Clown Bobo animeert de kleintjes met verrassende goocheltrucs, er zijn glittertattoos, gekke gezichten en lentemuziek in de straten. Via een pendeltreintje brengen we de bezoekers vanuit de verschillende centrumparkings tot aan de winkels want het centrum is op zondag verkeersvrij van 12.30 tot 18 uur. Ook kan er gespaard worden voor een goodiebag. Wie shopt bij twee verschillende handelaars die deelnemen aan Window Fashion kan op de promostand zijn of haar volle sparkaart inruilen voor een mooie tas vol verrassingen.”

Tot slot lanceren de handelaars en het stadsbestuur ook de #shoppingtielt. “Die hashtag is een idee door de handelaars en wordt nu al volop gebruikt op sociale media”, aldus de schepen. “Het toont de samenhorigheid tussen de handelaars en geeft aan dat shoppen in Tielt hip is.”