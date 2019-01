Legobeurs Brick Tricks straks aan elfde editie toe Sam Vanacker

14 januari 2019

11u28 0 Tielt Legobeurs Brick Tricks strijkt op 2 en 3 februari al voor de elfde keer neer in Het Reuzenhuis in Tielt.

Opnieuw stellen ruim vijftig standhouders uit binnen-en buitenland hun mooiste creaties tentoon. Blikvanger dit jaar wordt een steampunk-robot van 1,80 meter, volledig gemaakt uit Lego. Voorts komt er opnieuw een stadje op het centrale platform, met onder meer een winters landschap van 2 op 4 meter. Er zijn workshops voor kinderen terwijl ouders kunnen genieten van een drankje in de bar. Alle laatste nieuwe Legobouwsets worden er te koop aangeboden.

De beurs vindt plaats in Freinetschool Het Reuzenhuis in de Gruuthusestraat 90 in Tielt. Op zaterdag is Brick Tricks open van 10 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt één euro.