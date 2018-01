Legobeurs Brick Tricks in het Reuzenhuis 27 januari 2018

03u47 0

Op zaterdag 3 en zondag 4 februari vindt de tiende editie plaats van Brick Tricks in Freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt.





De Legobeurs kan elk jaar op heel wat belangstelling rekenen, zowel bij jong als oud. Opnieuw zullen tientallen standhouders uit binnen-en buitenland er hun mooiste legocreaties tentoon stellen. Naast exposanten uit België, Nederland en Duitsland is er zelfs voor het eerst een deelnemer uit Engeland.





Op zaterdag is de beurs open van 10 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt één euro. (SVR)