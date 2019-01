Leerlingen VTI trainen hun vaardigheden bij Vulkoprin Sam Vanacker

08 januari 2019

19u19 0 Tielt Vanaf 14 januari krijgen de leerlingen van het vierde jaar Basismechanica tijdens de lesuren een externe praktijkopleiding in Vulkoprin.

Vulkoprin nv en het VTI van Tielt werken reeds jaren sterk samen rond geîntegreerde proeven en stages. Vanaf 14 januari wordt die samenwerking nog wat sterker. Leerlingen van 4BM krijgen vanaf januari elke maandag acht uur praktijkopleiding in het bedrijf.

“De leerlingen volgen een deel van de lessen van de technische en praktijkvakken in Vulkoprin”, legt leerkracht mechanica Erwin Soenens uit. “Daardoor sluiten de lessen helemaal aan bij de realiteit op de werkvloer. Monteren van lagers, werken met CNC-machines en nameten zijn thema’s die zowel in de theorie als in de praktijk aan bod komen”, zegt Erwin Soenens, leerkracht mechanica.

Ook voor Vulkoprin biedt de samenwerking voordelen. “De leerlingen leren ons bedrijf kennen en maken kennis met onze bedrijfscultuur. Door te investeren in jeugd dragen we bovendien ons steentje bij om technische opleidingen aantrekkelijker te maken en daar kunnen we op termijn alleen maar wel bij varen”, besluit HR-manager Leen Maes.