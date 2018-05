Leerlingen Sint-Jozefsinstituut picknicken op speelplaats 26 mei 2018

De refter van het Sint-Jozefsinstituut bleef gisteren helemaal leeg, want over de middag genoten alle leerlingen van de school op de speelplaats samen van de jaarlijkse schoolpicknick. Dekentjes werden overal uitgespreid en de leerlingen maakten er een gezellige boel van. Opmerkelijk: smartphones waren uitdrukkelijk verboden tijdens de picknick. "Normaal laten we dat wel toe tijdens de speeltijden, maar vandaag komt het erop aan om samen te genieten en samen te praten. En met je ogen op een smartphone lukt dat niet," vertelt leerkracht Ine Blomme. De picknick is een traditie die de school inmiddels al twaalf jaar aanhoudt. Dit keer stond de actie volledig in het teken van gezonde voeding, terwijl met de slogan 'mei plasticvrij' de afvalberg zo veel mogelijk beperkt werd. (SVR)