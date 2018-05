Leerlingen in debat met politici: "Wanneer komt hier McDonald's?" 17 mei 2018

02u42 0 Tielt 67 leerlingen van de derde graad van GO Campus De Reynaert zijn gisteren in debat gegaan met de kopstukken van de zes grote politieke partijen in Tielt. Zij zijn vooral bekommerd om veiligheid voor fietsers, maar polsten intussen ook eens of er soms een McDonald's komt naar Tielt.

Het idee voor het debat komt van geschiedenisleerkracht Matthias Stevens. "De verkiezingen komen eraan, maar niet iedereen is daar even goed op voorbereid", vertelt hij. "Zo hebben we voor het debat de leerlingen ook al eens laten stemmen. Ruim een vierde gaf aan dat ze geen flauw idee hadden op wie ze zouden stemmen. Hiermee brengen we daar hopelijk verandering in."





De politici namen het debat in elk geval ernstig. "We krijgen erg concrete vragen", zegt Veerle Vervaeke (Open Vld). "Zo blijken de leerlingen zich zorgen te maken over de vele interimkantoren in de Kortrijkstraat en over de veiligheid van de fietsers achter het station. Verder blijkt men ook sterk vragende partij voor een McDonald's in Tielt. Mogelijk brengt de collegesite daar verandering in."





De resultaten van de (weinig representatieve) stembusslag voor en na het debat: het aantal onbesliste leerlingen ging van 20 naar 2. Sp.a steeg van 7 naar 15. Groen zakte van 17 naar 14, Iedereen Tielt ging van 5 naar 12 stemmen, CD&V van 4 naar 8, Open Vld van 2 naar 7, N-VA van 5 naar 7 en Vlaams Belang van 8 naar 3. (SVR)