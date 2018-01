Leerlingen geëvacueerd omdat boom dreigt om te vallen op klas 19 januari 2018

02u34 0

De felle stormwind veroorzaakte her en der in de Mandelstreek schade. De brandweer van de zone Midwest ontving ruim 60 oproepen. Meestal bleef het beperkt tot omgewaaide bomen en hekken. In basisschool Heilige Familie op de Bosmolens in Izegem moesten zo'n vijftigtal zesdejaars 's voormiddags even hun klassen verlaten omdat een boom op een naburig terrein dreigde om te vallen. De leerlingen werden op de speelplaats opgevangen en konden tegen de middag naar hun klas terugkeren. Ondertussen had de brandweer de boom omgezaagd. In Ruiselede brak een vrouw haar heup toen ze door een hevige windstoot ten val. In Izegem lag het treinverkeer even stil toen grote zeilen plastic in de bovenleiding waaide.





Het incident op het spoor in Izegem gebeurde rond 10 uur op de lijn van Brugge naar Kortrijk. Al snel kon er opnieuw treinverkeer op één spoor passeren maar de beschadigde bovenleiding bleef tot half één onbruikbaar. In de tuin van Atheneum Bellevue in de Heilig Hartstraat in Izegem kraakte rond 8 uur 's ochtends een dikke tak van een boom af. De brandweer kreeg hulp van de stadsdiensten om de tak in stukken te zagen en op te ruimen. Ook langs de Wingensesteenweg in Tielt kwam een boom op de weg terecht. Een automobilist kon die niet meer ontwijken en kwam ermee in aanrijding. Hij raakte niet gewond. In de Grootveldstraat in Pittem waaide nog een dak van een geitenhok weg, in de Plantinstraat in Tielt kwam een mobiel toilethokje op de weg terecht en in de Aanwijsstraat belandde een elektriciteitskabel op een voertuig, zonder veel erg.





Op de industriezone Kwakkel in Lichtervelde vlogen enkele panelen van het dak van een bedrijf. In de Hugo Verrieststraat in Roeselare blies de krachtige wind een muur omver.





De brokstukken kwam op twee garages van restaurant Bistro Novo terecht. "De brandweer moest ter plaatse komen om onze garages, die we als parkeerplaats voor een auto en als opslagruimte gebruiken, te stutten", legt Geoffrey Leenknecht, één van de uitbaters, uit.





(LSI/JHM/CDR)