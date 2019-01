Leerlingen De Wijzer klaar voor grootse schoolmusical in Europahal Sam Vanacker

23 januari 2019

10u08 0 Tielt De kinderen van basisschool De Wijzer zijn keihard aan het repeteren voor de schoolmusical ‘Vermist’. Het wordt de grootste productie ooit van de school. Alle 230 kinderen staan zondag op het podium in de Europahal.

De kinderen zijn al sinds de tweede week van september volop hun acts aan het instuderen. Dat doen ze elke vrijdag onder leiding van juf Nancy Van Hastel, die bij het Tielts Volkstoneel speelt en voor het eerst de rol van regisseur op zich neemt. “De voorstelling is een mix van toneel, muziek, film en dans”, legt ze uit. “Iedere klas brengt een act, terwijl we achttien hoofdrolspelers hebben uit verschillende klassen van de vijfdes en de zesdes. Het verhaal gaat over ‘Buurtpop’, een rockfestival dat onze school organiseert. Verschillende bands komen optreden, tot plots blijkt dat de hoofdact vermist is. Dan gaat de bal aan het rollen en ontstaan er heel wat misverstanden”, verklapt Nancy.

Het is al een vijftal jaar geleden dat De Wijzer nog een dergelijke productie op poten zette, al werd het vorige schooltoneel toen gebracht in de parochiezaal van Aarsele. Dit keer wordt het met de Europahal een pak groter aangepakt. Er zijn al 600 kaarten de deur uit.

Het spektakel vindt plaats op zondag 27 januari om 14.30 uur in de Europahal. De deuren gaan open om 13.30 uur. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Die zijn te koop via info@vbsdewijzer.be of aan de deur zondag.