Leerlingen De Ster timmeren rekje voor Vlaamse Houtproef 24 april 2018

02u25 0

Ruim 800 leerlingen uit heel Vlaanderen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Vlaamse Houtproef van de Confederatie Bouw. In onze provincie deden elf secundaire scholen mee, waaronder ook de leerlingen van BuSO-school De Ster in Tielt.





Net zoals hun collega's in de andere scholen kregen Keanu Duytschaever en Amely Van Steenkiste van 5 Interieurbouw een zorgvuldig geheim gehouden blauwdruk van een houten dagbladhouder onder hun neus geschoven. Daarna was het een kwestie van de handen uit de mouwen te steken, want tegen het einde van de schooldag moest het product klaar zijn.





"Het was niet gemakkelijk", zegt de 17-jarige Keanu. "Vooral omdat je de exacte maten en hoeken van op het plan moet zien te respecteren. Maar ook de mate van afwerking is belangrijk. Hoe beter het hout geschuurd is, hoe beter je score."





Elke afgewerkte dagbladhouder wordt de komende maanden geëvalueerd door een jury. De winnaars per provincie worden op 1 juni bekend gemaakt. (SVR)