Leerlingen De Bron proeven van ondernemerschap op Dag van de Economie Sam Vanacker

25 februari 2019

De leerlingen van de studierichting Economie van vrije ASO-school De Bron werden vorige week ondergedompeld in ondernemerschap tijdens de Dag van de Economie, een initiatief dat in samenwerking met Unizo op poten werd gezet.

Op het programma stonden praktijkoefeningen en workshops, maar ook bedrijfsbezoeken. Zo bezochten de leerlingen uit het derde jaar wielenfabrikant Vulkoprin en kunststofplatenfabrikant Covestro in Tielt. De vierde- en vijfdejaars trokken naar het bedrijf Noordzee Drones in Zeebrugge, terwijl de zesdejaars dan weer een bezoek brachten aan beeldvormingsspecialist Barco in Kortrijk.