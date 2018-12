Leerlingen De Bron mogen naar Europees Parlement in Straatsburg Sam Vanacker

07 december 2018

Dertig zesdejaars van De Bron mogen dankzij een zelfgemaakt filmpje ons land vertegenwoordigen op ‘Euroscola’, een simulatie van een zitting in het Europees Parlement in Straatsburg op 18 januari.

“In totaal doen er 500 jongeren uit heel Europa mee. Ze zullen er in internationaal gemengde ‘committees’ zitten en schrijven aan resoluties die in de algemene vergadering later die dag zullen worden voorgesteld”, legt communicatieverantwoordelijke Maarten Huvaere uit. “Het is erg uitzonderlijk dat één school dertig leerlingen mag afvaardigen, dus we zijn bijzonder trots.”

De leerlingen van 6HWE hebben hun selectie te danken aan ‘“We are all equal, we are one people, we are Europe”, een zelfgemaakt filmpje waarbij ze op de tonen van het Europees volkslied een pleidooi voeren voor gelijkheid, broederschap en menselijkheid in Europa.