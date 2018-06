Leerlingen De Bron bedwingen Mont Ventoux 15 juni 2018

27 leerlingen van het vijfde en zesde jaar van De Bron in Tielt hebben tijdens het Hemelvaartweekend samen met enkele leerkrachten de Mont Ventoux opgefietst.





De leerlingen verbleven vier dagen in het Zuid-Franse dorpje Gigondas aan de voet van de iconische berg. De sportieve uitdaging wordt om de twee jaar georganiseerd in De Bron en telkens wordt er in de maanden voorafgaand aan de beklimming flink getraind.





(SVR)