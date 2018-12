Leegstaand pand wordt pop-up wellnesszaak Sam Vanacker

03 december 2018

Verdeler van wellnessapparatuur Orium opent komende zaterdag 8 december een pop-upwinkel in een leegstaand winkelpand in de Kortrijkstraat 31.

Het bedrijf is al sinds 2006 in de Wittestraat in Tielt gevestigd en levert wellness- en afslankapparatuur aan gyms, wellnesszaken en schoonheidsinstituten. Zo leverden ze ook de wellness voor de nieuwe vleugel van hotel-restaurant Shamrock. Met de pop-up mikt Orium nu ook op de particuliere markt.

“Met het openen van een pop-up in de Kortrijkstraat willen we onze producten nu ook aanbieden aan het grote publiek”, legt zaakvoerder David Vanhauwaert uit. “Het wordt een belevingswinkel met oog voor detail, want iedereen verdient een eigen stukje privéwellness. Concreet staan sauna’s, jacuzzi’s en infraroodcabines centraal, terwijl ook maatwerk tot de mogelijkheden behoort.”

De zaak is zeker nog tot april open van dinsdag tot en met vrijdag tussen 14 en 18 uur. Op zaterdag kunnen nieuwsgierigen er terecht tussen 10 en 18 uur. Buiten de openingsuren wordt op afspraak gewerkt.