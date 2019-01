Leander Verdievel praat over Gevoel voor Tumor in ‘t Vijverhof en De Traagheid Sam Vanacker

24 januari 2019

11u41 0 Tielt Op maandag 28 januari en op maandag 18 februari brengt Leander Verdievel het verhaal achter de succesreeks Gevoel voor Tumor in zijn thuisstad Tielt.

Toen Verdievel zelf behandeld werd voor lymfeklierkanker ontdekte hij dat de ziekte ondanks alles ook een humoristisch kantje heeft. Op basis van die ervaringen schreef hij het verhaal van Gevoel voor Tumor. Hij getuigt met een lach en een traan over hoe het is om kanker te krijgen.

Op 28 januari is Dienstencentrum ‘t Vijverhof aan de beurt. De lezing gaat van start om 19 uur en kadert in de reeks Praatcafés van het dienstencentrum. Inschrijven is gewenst via 051/40.26.46 of via dienstencentrum.vijverhof@telenet.be.



Geen nood voor wie er dan niet kan bij zijn, want Karen Braekevelt en de markante dames van Best Pittig Tielt halen Verdievel op 18 februari dan weer naar De Traagheid in de Krommewalstraat. De lezing in de Traagheid start om 19.30 uur. Inschrijven kost 10 euro voor Markant-leden en kan via bestpittigtielt@hotmail.com.