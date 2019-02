Le Couter stelt nieuwe BMW 3 voor in toonzaal vol kantoormeubilair van Inofec Joris Defour

22 februari 2019

16u56 0 Tielt BMW-dealer Le Couter uit Tielt stelde op donderdag 21 februari voor zijn klanten de nieuwe BMW 3-reeks voor. Dit keer koos men niet voor de eigen toonzaal om de blinkende bolides voor te stellen, maar wel voor de toonzaal van kantoormeubelen Inofec iets verder langs de Deinsesteenweg in Tielt. Het werd een verrassende combinatie van wagens tussen de kantoormeubelen.

De voorstelling van de nieuwe BMW 3-reeks van Le Couter was een afterwork-event met ongeveer 300 aanwezigen in samenwerking met hun klant en partner Inofec kantoormeubelen. Het werd voor iedereen meteen een kennismaking met de gloednieuwe gebouwen van Inofec. Tijdens het event werd ook het partnership met het Deceuninck-Quick-step – wielerteam voorgesteld. De ploegwagens en fietsen waren er in avant-première te bewonderen.

“De nieuwe BMW 3-reeks berline toont op onnavolgbare wijze aan dat hij nog steeds de referentie is in zijn klasse. U ziet het aan de krachtige lijnen van zijn gesofisticeerde design, en u voelt het aan het stuur, dankzij de vernieuwende technologie die het rijplezier naar een nog hoger niveau tilt.”, zegt Stijn Le Couter.

Kantoormeubelen Inofec van Tieltenaar Marc Speeckaert nam pas enkele weken geleden zijn intrek in de vroegere gebouwen van Houtteman. Een grondige verbouwing leidde tot een verrassend resultaat waarbij de oude originele houten spanten en bakstenen muren uit het oorspronkelijke gebouw werden behouden en een speciaal cachet geven aan de toonzaal. De oude muren uit de jaren vijftig zorgen meteen ook voor een opdeling van de toonzaal maar alles blijft toch één geheel door de vele openingen. Niet alleen de toonzaal is indrukwekkend, de gebruikte technieken in het gebouw zijn eveneens heel duurzaam. Zo wordt het hele gebouw verwarmd met geothermie. Daarvoor werden op de site 40 boringen verricht van 123 meter diep waarmee de hele site wordt verwarmd. Om deze warmte te genereren werden een leidingnet onder de vloer aangelegd van 16 kilometer.