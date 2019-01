Kunstkring KuTeNa stelt tentoon in ziekenhuis VDI

07 januari 2019

15u46

Bron: VDI 0

Kunstkring KuTeNa uit Meulebeke stelt van zaterdag 12 tot en met donderdag 21 maart werken van zijn leden tentoon in de inkomhal van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Dit keer zijn er werken te bezichtigen van Annemie Bekaert, Odette Catrysse, Greg Cassiers, Ayke en Geert Cottenie, Annie Coysmans, Christa Devoldere, Winne Dossche, Daniël Goethals, Myriam Leenknecht, Filip Santens, Nanouk en Sophie Vancraeynest, Jocelyne Vankeirsbilck en Steven Vermeulen.De opening vindt plaats op 12 januari om 11 uur. Gastspreker is burgemeester Dirk Verwilst van Meulebeke.