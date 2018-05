Kunst in etalages Kortrijkstraat 03 mei 2018

Nog tot en met maandag 11 juni zijn er beeldhouwwerken te bewonderen in de etalages van het kernwinkelgebied. Het gaat om een project van het Atelier Beeldhouwkunst van de Stedelijke Academie.





Onder de noemer 'Counterculture' presenteren de cursisten samen met oud-studenten van de opleiding hun werk in een veertigtal etalages van winkels in de Bruggestraat, Kortrijkstraat, Ieperstraat en op de Markt. Oorspronkelijke idee was om de kunstwerken tentoon te stellen in de etalages van leegstaande winkelpanden, maar daar werd om praktische redenen van af gestapt. (SVR)