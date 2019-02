Kunst-en muziekacademies pakken stevig uit tijdens Week van de Academies Sam Vanacker

13 februari 2019

16u40 0 Tielt Naar jaarlijkse traditie vindt in Vlaanderen volgende week de Dag van de Academies plaats. Daarmee tonen 168 Vlaamse instellingen voor deeltijds kunstonderwijs wat ze in hun mars hebben. In Tielt maken de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de Stedelijke Kunstacademie er zelfs een Week van de Academies van.

Op elke dag van de week valt er wat te beleven. Het startschot wordt gegeven op maandag 18 en woensdag 20 februari met een toonmoment van de laatstejaars van de muziekacademie in de auditiezaal van de academie, telkens om 19 uur. Op dinsdag 19 februari worden de deuren van de ateliers van de kunstacademie open gezet. Nieuwsgierigen kunnen van dinsdag tot en met vrijdag gratis een bezoek brengen aan de academie en een of meerdere ateliers in werking zien. Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari organiseren de academies dan weer samen met serviceclub Lions Tielt een dubbelconcert met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen in de Europahal.

Culturele tijdreis

Ook in het weekend zit het aanbod vol. Op zaterdagvoormiddag bouwen de jongeren van de academie op de speelplaats van de Godelieveschool een jungle, compleet met lianen, oerwoudbewoners en waterpartijen, wat meteen ook het startschot vormt voor de opbouw van de eindejaarstentoonstelling rond de jaarthema’s jungle en schaal. Op de middag worden de leerlingen en ouders getrakteerd op een hapje en een drankje. Om 17 uur staan de leerlingen van Muziek en Woord dan op het podium in de vernieuwde schouwburgzaal van het cultuurcentrum. Zij brengen de voorstelling ‘Tijd voor Kunst’, waarmee ze de toeschouwers meenemen op een culturele reis door het verleden, heden en toekomst van de kunst. De voorstelling is gratis, maar een plaatsje reserveren op www.academietielt.be is verplicht.

De Week van de Academies wordt afgesloten met een ode aan de klarinet op zondag 24 februari in de Europahal. De organisatie is in handen van Claristique (het Clarinet Choir van de Tieltse academie, nvdr) en Vlamo West-Vlaanderen. Doel is alle klarinettisten - ongeacht leeftijd of niveau - onder te dompelen in een bad van workshops, masterclasses en demo’s.

Meer info op www.academietielt.be.