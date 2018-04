KSA viert 90ste werkjaar met feestweekend 04 april 2018

De KSA, met zo'n 320 leden de grootste jeugdbeweging van Tielt, blaast dit jaar 90 kaarsjes uit en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. Het startschot van de feestelijkheden wordt gegeven met een jubileummisviering en een optocht door de centrumstraten op zondag 15 april. Het weekend daarop barst het feest echt los. Op vrijdag 20 april is er een 'kip & rib'-eetfestijn in de Europahal, opgeluisterd door illusionist Stefan Paridaen. Op zaterdag is er in de omgeving van de Europahal een spelnamiddag, met een lasershooting en een waterglijbaan in het zwembad; 's Avonds wordt dan de zesde editie van 'Project Y' op gang getrapt. Net zoals op de voorbije succesedities wordt ruim 2.000 man verwacht. Op zondag is er een gezinsfietstocht of een MTB-tocht voor de sportievelingen. Alle info op www.ksatielt.be. (SVR)