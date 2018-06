Kruidvat opnieuw open 07 juni 2018

02u37 0

Het Kruidvat-filiaal in Tielt opent vandaag opnieuw de deuren. De zaak in de Kortrijkstraat was de voorbije twee weken dicht wegens verbouwingen. Zaakvoerster Marie Mistiaan heropent de vernieuwde winkel feestelijk in aanwezigheid van de burgemeester en de schepenen van de stad. (SVR)