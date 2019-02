Kortsluiting veroorzaakt brand naast kachel- en speksteencenter LSI

08 februari 2019

16u29

Een kortsluiting in de keuken van een woning naast kachel- en speksteencenter Broucke op de Meulebeeksesteenweg in Tielt heeft vrijdag rond 15 uur brand veroorzaakt. De rook werd snel opgemerkt en de brandweer was dan ook snel ter plaatse. De schade bleef dan ook beperkt. De aanpalende toonzaal van Broucke bleef gevrijwaard van rook- of brandschade. Ook de woning blijft bewoonbaar.