Koppeltje slechtvalken huist in toren Onze-Lieve-Vrouwekerk 08 november 2018

Hoog bezoek in Tielt. Een koppel slechtvalken woont namelijk sinds kort in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Natuurpunt De Torenvalk deed z'n naam eer aan en wist de indrukwekkende roofvogels te spotten op de toren. Volgens Natuurpunt is de slechtvalk bezig aan een voorzichtige opmars in Vlaanderen.





"Het zijn rasechte jagers en ze kunnen snelheden van meer dan 300 kilometer per uur halen tijdens hun duikvluchten. Daarmee is de slechtvalk het snelste dier ter wereld", weet Aurel Vande Walle van Natuurpunt.





Koeltoren

"Door het gebruik van pesticiden waren slechtvalken in de jaren '60 en '70 nagenoeg verdwenen in Vlaanderen, maar sinds er in de jaren '80 een verbod op die stoffen kwam, is de populatie langzaam terug aangegroeid. Het eerste broedende koppeltje werd op de koeltoren van Doel waargenomen in 1996." Sindsdien werden bewust nestkasten geplaatst op hoge gebouwen in Vlaanderen.





"In Tielt hebben we in november 2008 een nestkast geplaatst achter de galmgaten van de kerk. Het was even wachten op bezoek en het is nog te vroeg om te zeggen wat er volgend broedseizoen zal gebeuren, maar uit hun gedrag leren we dat de vogels het goed stellen en misschien wel zullen blijven. Hun menu in steden bestaat grotendeels uit verwilderde duiven. En de duiven en kauwen in de buurt van de kerktoren zijn effectief verdwenen." (SVR)