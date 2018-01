Koppel wint prijs sportman en sportvrouw van het jaar 25 januari 2018

Christa Geerolf en Gilbert Devoldere, beide van Atletiekvereniging Molenland, hebben de titels van Sportvrouw en Sportman van het Jaar in de wacht gesleept in Tielt. Opmerkelijk genoeg zijn de twee een koppel. Voor Christa is het al de tweede keer dat ze de titel wint, na eerder in 2015. Gilbert haalde het dit jaar van Jan Petralia, die vorig jaar nog Sportman werd. Verder ging de titel van Sportploeg van het jaar naar floorballteam Fireballs Tielt Red. Meest beloftevolle jongere was speerwerper Minier Cappelan Danilsa van AV Molenland. De prijs van meest beloftevolle ploeg ten slotte ging naar Heren II Tievolley.





(SVR)