Koetshuis van Huis Mulle heringericht als expositieruimte Sam Vanacker

13 maart 2019

13u11 0 Tielt Het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren zal tijdelijk ingericht worden als expositieruimte. Zeker nog tot de werken aan de collegesite starten, zullen Tieltse kunstenaars er hun werk kunnen tentoonstellen.

Daarmee brengt het stadsbestuur een stukje uit het eerder voorgestelde bestuursakkoord ten uitvoer. De coalitiepartners engageerden zich namelijk om het historische Huis Mulle De Terschueren te herwaarderen. Ook de vorige bestuursmeerderheid had al plannen voor een expositieruimte in het koetshuis, maar omdat het personeel van cultuurcentrum Gildhof het koetshuis toen gebruikte als tijdelijk kantoor is de expo er niet van gekomen.

Sinds het Gildhof weer open is, zijn de ruimtes vrijgekomen. De eerste expo die er zal plaatsvinden zal van Curieus Tielt zijn. De vernissage is gepland op 26 april. Drie kunstenaars zullen hun keramiek en schilderwerken aan het publiek tonen.

Kunstenaarsverenigingen die willen exposeren in het koetshuis kunnen mailen naar celine.dhulst@tielt.be of bellen op 051/42.82.56. Verenigingen betalen tien euro per dag. Geïnteresseerden kunnen tot het einde van het jaar intekenen. Of er ook in 2020 een vervolg komt, hangt af van de ontwikkeling van de collegesite.