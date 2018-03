KOERS verovert Dwars door Vlaanderen 29 maart 2018

02u55 0 Tielt Het startschot van de 73e editie van Dwars door Vlaanderen dat gisteren omstreeks 12.15 uur weerklonk op de Roeselaarse Grote Markt, luidde gelijktijdig een nieuw hoofdstuk in voor wat tot begin deze week bekend stond als het Wielermuseum.

Dinsdag werd onthuld dat het museum, dat op 9 september heropent in het Arsenaal, voortaan door het leven gaat als 'KOERS. Museum van de Wielersport'. Waar beter dan tijdens een van de voorjaarsklassiekers kon die nieuwe naam in de markt gezet worden? Conservator Thomas Ameye trok er gisterenochtend dan ook samen met zijn campagneteam op uit om duizenden vlagjes in de kleuren van de regenboogtrui en met de nieuwe naam en het logo van KOERS uit te delen aan de wielerfans.





Ondanks het natte flandrienweer hokten die samen op de Grote Markt, het Polenplein en de Botermarkt om een glimp op te vangen of een handtekening te scoren van onder meer Van Avermaet, Valverde, Bardet, Benoot en Stybar. En wat blijkt? Er zijn zowel voor- als tegenstanders van de nieuwe naam. "Totaal niet origineel", oordeelt Jochen Vandaele. "Had men niet beter verwezen naar een van onze Roeselaarse wielericonen?" "Allesomvattend", vindt Peter Dekeyzer op zijn beurt. "De nieuwe naam geeft direct aan waar het museum voor staat."





Ook Tielt baadde gisteren trouwens in koerssfeer. Daar werd omstreeks 11.40 uur het startschot gegeven van Dwars Door Vlaanderen voor elite vrouwen. Een uurtje later genoten de Tieltenaren ook van een doortocht van de heren. (CDR)