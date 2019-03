Kluis met 10.000 euro geroofd uit apotheek, ook El Parador slachtoffer van inbrekers Hans Verbeke

26 maart 2019

23u00 0 Tielt Op minstens twee plaatsen werd de afgelopen dagen ingebroken in Tieltse handelszaken. Maandagnacht was apotheek Gunst in de Ieperstraat het slachtoffer. Afgelopen weekend kreeg hotel El Parador dieven over de vloer. Telkens werd geld gestolen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide dossiers.

Dinsdagmorgen vroeg stelde apothekeres Nele Gunst vast dat er was ingebroken in haar woning en zaak langs de Ieperstraat in Tielt. Uit onderzoek blijkt dat de daders de woning benaderden via de Kistestraat. Daar is een toegang naar garageboxen die gedeeltelijk achter de apothekerswoning staan. Van op de garages is het een koud kunstje om in de tuinen van de achterliggende eigendommen te geraken. De inbrekers forceerden een schuifdeur om binnen te geraken. Bij het doorzoeken van de woning kwamen de daders - al dan niet met voorkennis - uit bij een kluis die in het apotheekgedeelte verankerd was in een muur. De inbrekers slaagden erin de kluis uit de muur te halen zonder dat de bewoners wakker werden. Vervolgens gingen ze met de kluis, waarin naar verluidt zowat 10.000 euro stak, aan de haal.

Inbrekers El Parador gefilmd door bewakingscamera

Opvallend: iets voor vier uur reden de daders weg van bij de garageboxen. Luttele minuten later floepte de openbare verlichting weer aan. In de apotheek leverde het sporenonderzoek door mensen van de technische recherche weinig tot niks op. Of bij het buurtonderzoek wel resultaten geboekt werden, is niet bekend. De inbraak deed de politie wel meteen terugdenken aan een gelijkaardig feit van afgelopen weekend in hotel El Parador, langs de Ruiseleedsesteenweg. Daar drongen drie gemaskerde en gehandschoende daders via de inkomdeur naar binnen. Een koevoet volstond om ze te forceren. Nauwelijks vier minuten later rennen de daders alweer weg, naar hun vluchtwagen die aan de overkant van de weg geparkeerd stond. Intussen hadden ze in het hotel wel een kantoor overhoop gehaald en geld uit een kassa gehaald. De politie onderzoekt beelden van een bewakingscamera in de hoop de zaak te kunnen oplossen.