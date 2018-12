Kleine Nelle Desmet is eerste kerstkindje van de regio Sam Vanacker

25 december 2018

14u33 0 Tielt In het Sint-Andriesziekenhuis werden dinsdag twee kerstkindjes geboren. Nelle Desmet zag het levenslicht om 4.43 uur en is daarmee het eerste kerstkindje in de regio Roeselare-Tielt-Izegem. Nelle is het tweede kindje van Tom Desmet en Bianca Coppens uit Aarsele.

“De bevalling was uitgerekend voor zes januari, maar de natuur heeft er anders over beslist”, vertelt Bianca. Samen met haar man was ze op kerstavond nog aan het genieten van een feestmaal bij haar schoonouders. “De timing kon haast niet beter”, vertelt Tom. “Geloof het of niet, maar het dessert was net op toen haar water plots brak.”

Omstreeks middernacht kwam het koppel aan in het ziekenhuis en om 4.43 uur was het zover. Nelle weegt 3,510 kilo en is de kleine zus van Noor (4).

Dankzij de spruit is er trouwens al voor de tweede keer een viergeslacht in vrouwelijke lijn bij de familie. Dat viergeslacht wordt gevormd door overgrootmoeder Denise Dhondt (85), grootmoeder Els Van Hoey (57), mama Bianca Coppens (30) en Nelle Desmet.

Tweede kerstkindje

Nelle was niet het enige kerstkindje dat dinsdag geboren werd in Tielt. Om 10.23 uur werd Jutta Verstraete geboren. Ze klokte af op 2,980 kilo en is het tweede kindje van Eveline Dejonckheere en Ronald Verstraete uit Tielt. Een kleine zus voor Thor (7). Jutta was uitgerekend voor 27 december. Ook Eveline en Ronald waren maandagavond trouwens nog aan het genieten van een kerstmaaltijd bij familie. Al gingen zij bewust wat vroeger huiswaarts omdat Eveline zich onwel voelde.