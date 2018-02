Kleine 20 groepen ingeschreven voor carnavalsstoet 22 februari 2018

02u29 0

Amper twintig groepen hebben zich tot nu toe ingeschreven voor de carnavalsstoet in Tielt op zondag 4 maart. Dat is niet bijster veel. In 2016 deden er nog 43 groepen mee, terwijl de teller in 2017 op 24 bleef steken. Bovendien had de allochtone sleutelfee toen geen enkele kaart verkocht voor de pronkzitting, waardoor er geen kroning plaats vond. Dit jaar verwacht de Orde van de Drie Sleutels beterschap, ten minste wat de pronkzitting in de Europahal op zaterdagavond betreft. "Om wat meer jonge mensen op de been te krijgen, hebben we behalve Jason Bradley, Herbert Verhaeghe en de Aarseelse Ka 3 uitgenodigd", zegt voorzitter Joost Spillebeen. "Ook dj Lennert Wolfs, die onder meer op Laundry Day en Tomorrowland draaide, tekent present."





De kandidaten voor de rollen van Sleutelfee en Stadsprins zijn dit keer Bianca Wybo en Yarno Van Maele. Wybo laat weten dat ze nu al bijna 75 kaarten verkocht heeft voor de pronkzitting. Inschrijven voor de carnavalsstoet kan nog tot en met morgen. Na afloop van de stoet worden er om 17 uur prijzen uitgereikt voor de mooiste groepen en wagens in de Europahal, gevolgd door een gratis optreden van Anja Yelles. (SVR)