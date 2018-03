Klas bezoekt Broes (6) in pyjama 10 maart 2018

Onder het motto 'Als Broes niet naar de klas kan komen, dan gaat de klas wel naar Broes' gingen gisteren vijftien leerlingen van basisschool De Dorpsparel in hun pyjama op bezoek bij klasvriendje Broes De Meulenaere. De jongen herstelt van een operatie en zit thuis, maar dankzij Bednet hoeft hij zijn klasgenootjes niet te missen.





Broes is geboren met een motorische beperking, waardoor hij nooit zelfstandig heeft kunnen stappen. Tot eind januari kwam hij naar de klas in een rolstoel, maar dat lukt sinds kort niet meer. "Broes heeft een dubbele heupoperatie achter de rug en moet nog enkele weken herstellen voor hij weer de rolstoel in mag", vertelt mama Nele D'Hont. "Het heeft wat voeten in de aarde gehad omdat de internetverbinding het liet afweten, maar sinds kort kan Broes de verhaaltjes die de juffen in klas voorlezen weer volgen. Deze morgen heeft juf Lisa zelfs de camera tot bij het raam gebracht zodat Broes kon zwaaien naar de vriendjes op de speelplaats. Heel leuk vond hij dat." Ook de klasgenootjes zelf, die gisteren speciaal voor pyjamadag allemaal in hun mooiste pyjama tot bij het huis van Broes mochten wandelen, waren erg enthousiast. (SVR