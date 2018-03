KKF&Co zoekt (ex-)patiënten om mee te rijden met eerste Truckrun 16 maart 2018

Cindy en Leen Wielfaert van KKF&Co organiseren op zondag 6 mei voor de eerste keer een Truckrun, om zoveel mogelijk (ex-)kankerpatiënten de gelegenheid te geven om eens mee te rijden met een vrachtwagencolonne. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. "De inschrijvingen van truckers lopen vlot binnen", vertelt Cindy Wielfaert. "Maar we zijn vooral nog op zoek naar patiëntjes." De rondrit start op recreatiedomein Watewy om 11 uur en duurt ongeveer twee uur, met een tussenstop voor soep bij Degroote Trucks & Trailers in Zwevezele. Nadien is er een eetfestijn. Vrachtwagens betalen vijftig euro om mee te rijden. Patiëntjes en begeleiders rijden gratis mee. Inschrijven kan via KKFenCo@gmail.com of 0475/28.89.37. (SVR)