Kiwanis deelt 65.500 euro uit aan 28 projecten 24 april 2018

Serviceclub Kiwanis Tielt steunt dit jaar 28 projecten, alles samen goed voor maar liefst 65.500 euro. Twaalf jaarlijks terugkerende projecten ontvingen samen 23.700 euro. Daarnaast werden er het afgelopen werkjaar vijftien nieuwe projecten goedgekeurd, goed voor 24.300 euro.





Onder meer 'Gandalf', een project waarmee vakanties georganiseerd worden voor gezinnen in armoede, kon rekenen op 1.500 euro, net als vzw Oranje, die opvang voor andersvalide kinderen organiseert in Oedelem. De grootse cheque ging naar Bieke Detavernier van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Zij kreeg 20.000 euro voor de productie van een kortfilm over het effect van partnergeweld op kinderen.





(SVR)