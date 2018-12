Kistestraat en Krommewalstraat feestelijk heropend na werken Sam Vanacker

21 december 2018

09u50 0 Tielt De heraangelegde Kistestraat, Krommewalstraat en Manestraat werden donderdagavond plechtig heropend. Het stadsbestuur bedankte de buurtbewoners voor hun geduld met een hapje en een drankje in café De Kiste.

Die buurtbewoners hebben inderdaad wat geduld moeten hebben. De heraanleg van de Kistestraat - waarbij de kasseien vervangen werden door een asfaltlaag - startte al in juni 2017. Daarna werd de Krommewalstraat aangepakt. In augustus van dit jaar werd dan het kruispunt voor café De Kiste open gegooid. Verder werden de parkeerstroken in de Kistestraat aangepast en werd de Argentijnse porfier, die ook op de Markt ligt, wat verder doorgetrokken in de Krommewalstraat.

Niet alleen de bovenbouw van de straten veranderde, overal werd ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het werd het laatste grote infrastructuurproject van de huidige legislatuur.