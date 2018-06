Kindje vast in auto oma 09 juni 2018

De brandweerpost van Tielt snelde gisterennamiddag rond 16 uur een oma te hulp op de parking van warenhuis Okay in de Gruuthusestraat. Een van haar kleinkinderen zat nog in haar Volkswagen Golf terwijl de auto met de sleutels op het contact in het slot sprong. De brandweer sloeg een raampje van de wagen stuk. (LSI)