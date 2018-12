Kinderwensen op camera voor zieken en bejaarden Sam Vanacker

27 december 2018

18u03 0 Tielt Tientallen kinderen hebben donderdagavond weer hun nieuwjaarswensen op film laten vastleggen voor zieke en bejaarde mensen door Sarto TV.

Op 1 januari worden die wensen op het interne net van het Sint-Andriesziekenhuis en het naastgelegen woonzorgcentrum uitgezonden, zodat patiënten en bewoners kunnen genieten van de oprechte wensen van de kinderen.

Het is inmiddels al de 29ste keer dat de vrijwilligers van Sarto TV het initiatief in goede banen leiden. Voor deze editie werd het decor volledig herwerkt. “Het paneel met de dennenbomen achteraan is een heel mooie vondst”, vertelt Andries Verlinden, die opnieuw samen met Lien Depauw de wensen netjes aan elkaar praatte. “Toen ik klein was heb ik zelf ook ooit mijn wensen uitgesproken voor de camera. Geloof het of niet, maar dat was toen met diezelfde bomen in de achtergrond. We vonden het hoog tijd om dat decorstuk nog eens van onder het stof te halen.”