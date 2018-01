Kinderfietsjes voor 20 euro per jaar 23 januari 2018

02u40 0 Tielt Afgelopen weekend heeft Beweging.net een Fietsbieb geopend op de terreinen van Mivalti in de Gruuthusestraat. Na vestigingen in Oostende, Brugge, Oostkamp, Beernem en Zonnebeke is er voortaan dus ook een fietsontleenpunt in Tielt.

"Bij de Fietsbieb kunnen kinderfietsen tot 12 jaar ontleend worden", zeggen initiatiefnemers Klaas Carrette en Christophe Cappoen.





"Een kind ontgroeit zijn fietsje bijzonder snel. De fietsbieb wil de daarbij horende druk op de portefeuille wat verlichten en komt met een goedkoop alternatief. Een tweedehands kinderfietsje een jaar lang ontlenen kan voor 20 euro fietsgeld en een waarborg van 20 euro."





De kleine Ibe De Maeght (10) was zaterdag een van de eerste klanten. Zij kwam samen met haar mama en zus een fiets zoeken.





De Fietsbieb is elke derde zaterdag van de maand open tussen 10 en 12 uur, terwijl er ook een antennepunt is bij vzw De Rinkel in de Tramstraat. (SVR)