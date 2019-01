Kinderen van De Springplank ravotten in de eerste sneeuw Sam Vanacker

22 januari 2019

13u23 0

De eerste sneeuw is gevallen en vooral de kinderen genoten daar met volle teugen van. Op zowat elke speelplaats van Vlaanderen werden er vandaag sneeuwballen gemaakt. In basisschool De Springplank in Tielt was dat niet anders.