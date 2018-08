Kinderen mogen gratis muziekinstrumenten ontdekken 28 augustus 2018

De Jet Symphonic Band houdt vrijdag een gratis 'Blaas-je-rot'-dag. Bedoeling is om kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar kennis te laten maken met muziekinstrumenten. Plaats is buurthuis Dierdonk in de Zwartegevelstraat, tussen 13.15 uur en 17 uur.





De hele namiddag worden de kinderen ondergedompeld in muziek, met als afsluiter een demonstratie voor de ouders om 16.30 uur. Alle kinderen tussen 7 en 10 jaar zijn welkom. Inschrijven kan via blaasjerotdag@jettielt.be. (SVR)