Kinderen laten nieuwjaarswensen inblikken voor Tieltse zieken en bejaarden 02u34 0 Foto SVR Enkele kinderen mochten gisteren hun nieuwjaarswensen verkondigen op Sarto TV.

Traditiegetrouw hebben tientallen kleuters, kinderen en jonge tieners gisteren weer hun nieuwjaarswensen in beeld laten brengen door Sarto TV.





Op 1 januari worden die wensen op het interne net van het Sint-Andriesziekenhuis uitgezonden voor zowel de zieken als voor de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Andries in Tielt. Het is al de 28ste keer dat het warme initiatief plaatsvindt. De wensen worden telkens gebracht in een aangepast decor en onder professionele begeleiding van Sarto TV. Presentatoren van dienst Lien Depauw en Andries Verlinden praatten opnieuw de vele mooie nieuwjaarswensen netjes aan elkaar. De kleine Lily Leonard (5), haar broertje Lars en hun vriendje Bas (4) gaven in elk geval het beste van zichzelf voor de camera. (SVR)